Il Lione può giocare l'Europa League da retrocessa? Cosa dice il regolamento

Dopo la decisione della giustizia sportiva francese - in particolare de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) - arrivata nella giornata di martedì (24 giugno, ndr) relativa alla retrocessione in Ligue 2 dell'Olympique Lione a causa dei debiti che fino a qualche mese fa superavano i 500 milioni di euro e che il club guidato da John Textor non è riuscito a colmare, la società transalpina ha deciso di presentare ricorso per evitare di essere definitivamente condannata alla retrocessione - che mancava dalla stagione 1982/83, quando ancora si parlava di Division 1 e Division 2 .

ACCORDO CON LA UEFA - Nella giornata di venerdì 27 giugno, attraverso i propri canali social, il club bianco-rossoblù ha annunciato di aver firmato un accordo con l'organo di controllo finanziario dei club della UEFA, per la partecipazione alla prossima UEFA Europa League (competizione alla quale il Lione avrebbe accesso, in seguito al sesto posto centrato nella Ligue 1 2024/25).

COMUNICATO - Il comunicato della società transalpina recita così: "Dopo aver convalidato la procedura di sostenibilità finanziaria, l'Olympique Lione ha firmato un accordo con l'organo di controllo finanziario dei club della UEFA. Di conseguenza, il club potrà partecipare all'Europa League nella prossima stagione, a condizione che il ricorso contro la decisione del DNCG abbia esito favorevole. L'Olympique Lione desidera ringraziare i rappresentanti UEFA che lo hanno assistito in questo processo". Si attende quindi la risposta della DNCG, in seguito al ricorso presentato dal Lione.