Il Manchester City pensa già all'erede di Guardiola: c'è un nome forte dal Portogallo

che prenderà il posto di Txiki Begiristain nel 2025,Le parole non troppo chiare sull'argomento del diretto interessato, in occasione della sua partecipazione di domenica scorsa alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, non hanno dissipato i dubbi in merito alla permanenza in Premier League del tecnico catalano. E gli insistenti rumors sulla sua candidatura per la panchina dell'Inghilterra prima che la scelta cadesse su Thomas Tuchel ha aggiunto ulteriore sale alla vicenda.

TUCHEL E' IL NUOVO CT DELL'INGHILTERRA

Secondo quanto ricostruisce il Mirror, il futuro responsabile dell'area tecnica del Manchester City sarebbe intenzionato a caldeaggiare fortemente la candidatura del connazionale Ruben Amorim, in caso di addio certo di Guardiola. Uno degli allenatori emergenti del panorama europeo, capace di regalare due titoli portoghesi allo Sporting Lisbona spezzando il duopolio rappresentato da Benfica e Porto. Come Hugo Viana è legato ai trascorsi allo Sporting Braga e l'estate scorsa il suo nome è stato accostato con forza alle panchine di Chelsea e Liverpool.Gioco brillante e moderno, Amorim ha il merito a sua volta di aver esaltato diversi talenti individuali, su tutti quello del centravanti svedese Viktor Gyokeres – 55 reti in 66 partite ufficiali ad oggi – acquistato per 24 milioni di euro dal Coventry City e destinato ad essere rivenduto a cifre molto importanti. Sotto contratto fino al 2026 e prossimo ai 40 anni, sarebbe pronto per il grande salto.

Pep Guardiola è legato al Manchester City da un contratto in scadenza al termine di questa stagione: per diversi organi di stampa inglese potrebbe essere l'ultima di un ciclo irripetibile e ricchissimo di successi. Dal 2016, ha conquistato 6 Premier League, fra cui le ultime tre (era dai tempi dello United di sir Alex Ferguson che un club inglese non vinceva tre titoli consecutivi), due FA Cup, una Champions League nel 2023 (l'anno del Treble), una Supercoppa Europea, un Mondiale per club, 4 Carabao Cup e 3 Community Shield. Ma soprattutto un gioco spettacolare e sempre rivoluzionario che ha saputo esaltare una serie di calciatori diventati fuoriclasse: da Aguero a David Silva, passando per De Bruyne, Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Foden e più recentemente Haaland. Tramontata al momento l'ipotesi di guidare l'Inghilterra, Guardiola non esclude nulla per il suo futuro nell'eventualità di una mancata permanenza al City: dall'anno sabbatico al rinnovo, passando per un trasferimento in un nuovo campionato.

