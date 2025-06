Il Manchester City perde Rodri, Guardiola punta Barella: la posizione dell'Inter e le alternative

Il Manchester City perde per diversi mesi Rodri: l'infortunio al ginocchio destro subito domenica scorsa, in occasione dell'ultima partita di Premier League contro l'Arsenal, si è rivelato particolarmente serio e crea un grandissima problema a Pep Guardiola. Il centrocampista spagnolo, come confermato anche da un comunicato ufficiale dei Citizens, ha subito la rottura del legamento del ginocchio destro: “Il Manchester City conferma che Rodri ha subito la rottura del legamento del ginocchio destro. Il centrocampista è partito alla volta della Spagna per svolgere una visita specialistica dopo i primi esami medici a Manchester. La valutazione è ancora in corso per accertare l’entità completa della lesione e la prognosi prevista”.

CON E SENZA, CHE DIFFERENZA… - Una tegola pesantissima per il tecnico iberico che si ritrova senza una (se non la) pedina fondamentale del suo scacchiere. Non a caso, Rodri – contendente per la vittoria del Pallone d’Oro – è il filo conduttore delle strategie offensive e difensive di Guardiola. Metronomo totale, Rodrigo Hernandez Cascante è il motivo dell’equilibrio tattico del Manchester City. Ma al di là del punto di vista puramente di gioco, sono anche le pure e fredde statistiche a motivare l’importanza e il ruolo fondamentale: con Rodri in campo, il City ha giocato 174 partite con una media di 2.3 punti ottenuti a match e una percentuale di successo del 74% (solo nell’11% dei casi, gli Sky Blues sono usciti sconfitti). Senza il mediano spagnolo, 21 sfide, ma la percentuale di vittorie scende al 62%, con soli 1.9 punti portati a casa e una media di insuccessi che sale a una partita su 3 (33%). Chiaro come, senza Rodri, il Manchester City perda sostanza, equilibrio, dinamismo, filosofia. Servirà intervenire sul mercato per rinforzare la mediana e trovare un sostituto all’ex Atletico Madrid.

LA SHORTLIST - I Citizens, come riporta la stampa inglese, hanno messo nel mirino un obiettivo di Liverpool e Arsenal Martin Zubimendi, mediano della Real Sociedad e sostituto naturale di Rodri anche nella Nazionale spagnola. Il City ha mostrato interesse verso il giocatore e sono pronti a muoversi e pagare la clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro per anticipare la concorrenza dei Reds e dei Gunners. La sessione invernale sarà decisiva, ma il profilo di Zubimendi non è l’unico presente sul taccuino di Guardiola. Infatti, sono almeno altri tre i nomi attenzionati: in primis, Nicolò Barella (che ha un contratto blindato sino al 2029), pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi per il quale l’allenatore spagnolo mostrò interesse sin dalla finale di Champions di Istanbul. Per i nerazzurri, l’azzurro è incedibile e servirebbe un’offerta superiore ai 70 milioni di euro anche solo per sedersi al tavolo delle trattative. Tra le alternative, il City studia i nomi di Ederson, centrocampista dell’Atalanta, e di Adam Wharton, stella classe 2004 del Crystal Palace. Gennaio decisivo, al City serve un sostituto di Rodri, out per tutto il resto della stagione.