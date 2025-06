Il Manchester City riabbraccia Rodri: torna in campo 239 giorni dopo il grave infortunio al ginocchio

Una notte speciale per il Manchester City e per l'Etihad Stadium. Il 3-1 al Bournemouth permette di opzionare un posto nella prossima Champions League, ma soprattutto è la notte del saluto a Kevin De Bruyne, all'ultima partita in quello che è stato il suo stadio per dieci lunghi anni.

Non solo però, perché a completare la festa ci pensa un gradito ritorno: quello di Rodri, riabbracciato da tutti i Citizens. Un lungo calvario quello del centrocampista spagnolo, che il 22 settembre scorso contro l'Arsenal si era rotto il legamento crociato del ginocchio.

Un'assenza pesantissima per Pep Guardiola, che ha dovuto fare a meno del perno del proprio centrocampo per un tempo lunghissimo. Otto mesi, 239 giorni senza il classe 1996 ex Atletico Madrid.

Ora l'incubo è alle spalle. Rodri è tornato in campo, lo ha fatto nel finale della partita contro il Bournemouth (match valido per la 37esima giornata di Premier League). Pochi minuti, un quarto d'ora circa contando il recupero (è entrato all'83'), ma tanto basta al nativo di Madrid per riassaggiare il manto erboso. Sorride Rodri, sorride Guardiola e sorride il Manchester City: torna una pedina preziosa in vista del Mondiale per Club che si giocherà a giugno e che vedrà gli inglesi sfidare anche la Juventus nella fase a gironi (le due squadre sono nel gruppo G).