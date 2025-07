Il Manchester United scarica Onana e mette in vendita l'ex Inter. Sfida al Milan per il prossimo portiere

Il matrimonio tra André Onana e il Manchester United potrebbe essere già arrivato agli sgoccioli dopo soli due anni: l'ex portiere dell'Inter finisce sul mercato e tra i candidati alla sua successione spunta un obiettivo del Milan.

L'avventura del camerunese con la maglia dei Red Devils non è decisamente andata secondo le aspettative. L'ottima stagione con la maglia nerazzurra aveva convinto i Red Devils a investire su di lui (52,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus), ma a Old Trafford non ha mai convinto e per questo ora gli inglesi avrebbero deciso di piazzarlo altrove, sperando magari in una ricca offerta dall'Arabia Saudita.

TROPPI ERRORI - Secondo quanto riferito dal quotidiano The Sun, lo United ha perso la pazienza con Onana a causa dei continui errori commessi dal portiere ed è pronto a metterlo sul mercato.

L'obiettivo, si legge, è cederlo in Arabia Saudita, mercato dal quale negli ultimi anni sono spesso arrivate ricche offerte per i calciatori dei campionati europei.

Una decisione che va in linea con le recenti dichiarazioni di Sir Jim Ratcliffe. Il patron della INEOS, diventato lo scorso anno co-proprietario dello United, in un'intervista a BBC Sport aveva criticato duramente Onana e compagni, dicendo che "alcuni non sono abbastanza bravi, altri sono probabilmente strapagati".

TUTTE LE PAROLE DI RATCLIFFE

I POSSIBILI SOSTITUTI DI ONANA: SFIDA AL MILAN - Se Onana dovesse effettivamente partire, il Manchester United avrebbe già le idee chiare per la sua successione. Ruben Amorim infatti, riporta il Sun, ha messo gli occhi su due giovani estremi difensori. Il primo è Senne Lammens, classe 2002 del Royal Antwerp: il portiere, valutato intorno ai 30 milioni di euro e recentemente convocato dal Belgio per le partite di UEFA Nations League, è nel mirino anche del Manchester City per il dopo Ederson.

MILAN SU CHEVALIER

Il secondo nome è quello di Lucas Chevalier, classe 2001 del Lille seguito anche dal Milan qualora dovesse partire Mike Maignan. Il suo contratto scade nel 2027 e ha una valutazione importante, data anche dalla già folta lista di pretendenti: oltre ai rossoneri e ai Red Devils, ci sono anche City e Paris Saint-Germain.