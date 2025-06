Il Marsiglia continua a guardare alla Serie A: idea Arthur dalla Juventus per De Zerbi

Il Marsiglia terzo in classifica in Ligue 1 non vuole perdere terreno: l'infortunio di Valentin Carboni, prelevato in estate dall'Inter, priva Roberto De Zerbi di un'alternativa importante, ma rimane nei piani per gennaio una serie di investimenti importanti volti a rinforzare una rosa che per stessa ammissione del tecnico italiano punta alla vittoria del campionato. E dopo l'arrivo di Rabiot da svincolato, l'OM ha idea di dare altre sfumature bianconere ai suoi movimenti.

CENTROCAMPO NEL MIRINO - Non solo Pogba, che con ogni probabilità rescinderà il contratto con la Juventus, ma sul quale ci sono diversi interessamenti da ogni parte del pianeta, senza escludere soluzioni esotiche; anche Arthur Melo, brasiliano rientrato dal prestito alla Fiorentina nel 2023/24, è un profilo gradito al Marsiglia secondo Tuttosport. Dopo un'estate da esubero, il brasiliano ex Barcellona è rimasto in bianconero ed è stato inserito sia in lista Champions, sia in quella per la Serie A, ma non rappresenta una risorsa per Thiago Motta. Ecco perché l'affare potrebbe risultare privo di impedimenti.

ALTRI PARTENTI - Detto di Pogba e Arthur, Giuntoli deve lavorare per trovare una sistemazione anche a Kostic, che mesi fa sembrava vicino alla Fiorentina prima dell'arrivo in Toscana di Gosens, e a Rugani e Djalò, che oggi giocano in prestito all'Ajax e al Porto ma che rientreranno alla base non essendo previste opzioni di riscatto in nessuno dei casi.