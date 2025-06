Il Mattino - Napoli-Cagliari, si va verso l'apertura del settore ospiti ai tifosi azzurri

Uno stadio tutto azzurro, senza tifosi del Cagliari: è questa la notizia rivelata dall'edizione online de Il Mattino. Riguarda la concreta possibilità che il settore ospiti possa essere chiuso in occasione di Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio. Con i biglietti che verrebbero, quindi, rivendutiai sostenitori azzurri n occasione della partita che può valere lo scudetto. NAPOLI, LA CITTA' PREPARA LA FESTA SCUDETTONIENTE TIFOSI - Si sta andando concretamente verso uno stadio Maradona interamente per i tifosi del Napoli, pronti a sostenere la squadra nell'ultima giornata. Quella che può consegnare il quarto scudetto agli azzurri. Si legge sul sito del quotidiano: "Si va verso l'apertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli.Manca poco per l'ok delle parti in causa: ci sarebbero così ancora altri 3mila biglietti circa per i napoletani che vogliono assistere alla gara contro il Cagliari".

3000 TIFOSI - La partita è sold-out, ma questa notizia potrebbe consentire a circa 3000 tifosi del Napoli di trovare un tagliando per la partita decisiva. In città c'è grande entusiasmo. C'è fermento e voglia di festeggiare il secondo titolo in due anni. Solo 90 minuti separano il Napoli dalla vittoria finale: in caso di tre punti sarà scudetto. Altrimenti orecchie a Como-Inter, con i nerazzurri che cercheranno, fino all'ultimo, di insidiare la squadra di Antonio Conte.