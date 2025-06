Il Milan e quella tensione con Theo Hernandez: il francese incontra Maldini, sarà addio in estate?

L’annus horribilis di Theo Hernandez sembra non terminare mai. I prossimi mesi rischiano davvero di rappresentare gli ultimi con la maglia del Milan sulle spalle, data anche una trattativa per il rinnovo che stenta a decollare definitivamente. I dubbi sul futuro del terzino francese nascono da una serie di comportamenti (si metta a referto il caso cooling break dell’Olimpico e l’espulsione casalinga contro il Feyenoord che ha contribuito a segnare l’eliminazione dalla Champions League dei rossoneri) non esattamente conformi a un certo stile e da alcune, troppe, prestazioni nettamente al di sotto del livello a cui il transalpino ha abituato tifosi, stampa, staff tecnico e dirigenza in questi anni a Milano. Anche contro il Lecce, seppur si sia rivisto qualche lampo del Theo che fu (leggasi l’assist per il goal annullato a Gimenez), non è stata sicuramente una prova del tutto sufficiente, specialmente riguardando la sua corsa per provare a pressare quel Krstovic che è poi andato a segno.

TENSIONE – La tensione fra le parti sembra diventare sempre più palpabile, complice anche dei fattori che si stanno facendo sempre più evidenti: una fumata bianca per il rinnovo di contratto che continua a non arrivare e un interesse da parte dei vertici della squadra mercato meneghina per un possibile erede nel suo ruolo (che può essere rappresentato da Maxim De Cuyper, esterno mancino basso belga del Club Brugge, valutato fra i 22 e i 25 milioni). Inoltre, c’è una notizia che è giunta proprio nelle scorse ore: come raccontato da Stefano Donati, giornalista di TeleLombardia, Theo Hernandez e Paolo Maldini hanno bevuto un lungo caffè insieme questo pomeriggio. Tutti conoscono il rapporto di amicizia e di stima fra i due, testimoniato sia quando il francese divenne il difensore con il maggior numero di reti al Milan – sorpassando proprio l’eterno ex capitano – ma anche dal fatto che fu proprio Maldini, allora dirigente, a credere nelle potenzialità di Theo e farlo accasare nel capoluogo lombardo.

FUTURO – Un incontro amichevole, dunque, fra due persone che si sono tenute in contatto dopo gli splendidi anni vissuti a Milano e culminati con lo Scudetto sotto la gestione del tecnico Stefano Pioli. Un periodo di gioia e di gloria, un momento che si pone in netta contrapposizione con lo stato attuale della formazione rossonera (a cui serve una grande rimonta per qualificarsi alla prossima Champions) e con le prestazioni di Theo Hernandez, un lontano parente di quel calciatore che solcava la fascia sinistra senza fermarsi mai. Ora, la sensazione è che la prossima possa essere l’estate dell’addio, con o senza rinnovo. Un rinnovo che, lo scorso dicembre dopo il blitz del suo agente, sembrava ben instradato, ma che ora vede le sue speranze di realizzarsi effettivamente ridotte al lumicino. Il contratto ha una data di scadenza che coincide con il 30 giugno 2026 e tutti i segnali, compreso quel tentativo del Como a gennaio, portano in direzione di una separazione. La società di Via Aldo Rossi, in ogni caso, vuole scongiurare l'ipotesi di un addio a zero fra un anno ed è disposto ad accontentarsi di un incasso che si avvicini a una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tanti segnali, tanti fattori, un addio che sembra scriversi sempre più in maiuscolo e in grassetto. Riuscirà Theo Hernandez a tenersi il Milan? Al campo la sentenza.