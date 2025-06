Il Milan ha l'ok di Jashari, ma serve accelerare: primi contatti fra Borussia Dortmund e Bruges

Ardon Jashari e il Milan, il Milan e Ardon Jashari. Nel corso di queste ultime settimane, vi abbiamo raccontato a più riprese come la trattativa per regalare a Massimiliano Allegri il giovane e talentuoso centrocampista sarebbe stata lunga e faticosa. Il club rossonero sta spendendo un quantitativo di energie importante per il giocatore svizzero del Club Brugge, cosciente del fatto che la società belga sia da sempre una bottega cara e un osso duro con il quale stipulare un affare.

LA SITUAZIONE – Proviamo a fare un passo indietro: il Milan ha già ricevuto il sì da parte di Jashari al trasferimento in rossonero. Forte di questa volontà da parte del calciatore, nelle scorse ore c’è stato un contatto diretto fra Igli Tare e il direttore sportivo del Bruges. Il motivo di tale colloquio? Il dirigente albanese – con i meneghini che avevano già presentato un’offerta da 27 milioni di euro più 5 di bonus – ha provato a capire se ci fossero margini per abbassare le richieste economiche del club belga, fermo e intenzionato a incassare una cifra pari o che si avvicini (o superi addirittura) il più possibile a quota 40 milioni di euro. Il Milan è pronto ad avanzare una nuova offensiva (nell’ordine dei 35 milioni, comprensivi di bonus aggiuntivi): un’offerta che, non appena sarà formalizzata, il Bruges valuterà, cosciente della propria forza, dei propri desideri e del fatto che una nuova concorrente si può affacciare all’orizzonte e accettare le richieste dei belgi.

INSERIMENTO DA DORTMUND – La trattativa fra il Milan e il Club Brugge, in sostanza, è in salita per una questione prettamente economica, anche se da Milano sono pronti a giocarsi le proprie carte e a vincere questo intenso braccio di ferro. Tuttavia, come riscontrato dal collega Sacha Tavolieri, ci sarà da accelerare nell’affare per evitare che la concorrenza si inserisca con decisione. Infatti, il giornalista belga racconta che il Borussia Dortmund ha avviato i primi contatti con il Bruges per Ardon Jashari.

OFFENSIVA PRONTA – Primi contatti preliminari per capire a che punto si trova la trattativa per lo svizzero fra Club Brugge e Milan e per comprendere se ci sono i margini per inserirsi con decisione. D’altronde, anche la Bundesliga sarebbe destinazione gradita a Jashari e la società giallonera avrebbe a disposizione anche un bacino economico importante, grazie alla cessione che a breve avverrà di Jamie Bynoe-Gittens al Chelsea. Nei prossimi giorni, infatti, l’esterno effettuerà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto sino al 30 giugno 2032 con i londinesi, con il Dortmund che incasserà una cifra – fra parte fissa e variabile – pari a 55 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro). Nella volontà dei tedeschi, una parte di questo denaro è pronta per far partire l’offensiva nei confronti del Bruges per Jashari. Il Milan è avvisato.