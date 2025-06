Il Milan chiude la stagione con una vittoria: Gabbia e Joao Felix in goal contro il Monza. Ma San Siro contesta

Il Milan chiude la stagione 2024/25 con una vittoria ai danni del Monza e frutto delle reti di Gabbia, intorno all'ora di gioco, e di Joao Felix, dieci minuti dopo. In un silenzio assordante intervallato dai fischi e dai cori di contestazione dei tifosi a San Siro, i rossoneri centrano gli ultimi tre punti, quelli che li portano a quota 63, uno in più del Bologna della Fiorentina che ha però ancora una gara da giocare in questo campionato e può riscavalcarli, costringendoli a un esordio in Coppa Italia già ad agosto. La squadra di Conceicao sarà almeno ottava ma aspetta quindi buone notizie da Udine domani.

LA GARA - Dopo un primo tempo anonimo, nel secondo i padroni di casa dimostrano di voler spingere sull'acceleratore e, dopo alcune occasioni pericolose, passano con una zuccata di Gabbia e chiudono il conto con una punizione di Joao Felix. Buone impressioni da Camarda, 90' in panchina per Leao e Theo Hernandez. Per la squadra di Nesta un'altra, l'ennesima, sconfitta. I brianzoli chiudono la stagione a 18 punti, evitano di battere i record negativi della storia della Serie A e ora devono già pensare al prossimo campionato di Serie B.

MILAN-MONZA 2-0

MARCATORI - 64' Gabbia (Mi), 74' Joao Felix (Mi)

TABELLINO

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah (46' Chukwueze), Reijnders, Loftus-Cheek, Bartesaghi (61' Jimenez); Pulisic (86' Florenzi); Joao Felix (80' Fofana), Jovic (46' Camarda). All: Conceicao.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco (82' Mazza); Pereira, Caldirola (79' Izzo), Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Ciurria (70' Castrovilli), Kyriakopoulos; Caprari (70' Caprari), Keita Balde (79' Petagna). All. Nesta.

AMMONITI - Bianco (Mo)

ESPULSI - \

ARBITRO - Rutella

GOAL E AZIONI SALIENTI -

88' - Miracolo di Maignan su colpo di testa di Akpa Akpro: il francese difende il clean sheet

74' - Raddoppio del Milan. Joao Felix pennella alle spalle di Pinzignacco una punizione dal limite dell'area

66' - Palla a Camarda che carica il destro ma la mette alta

64' - Goal del Milan. Corner di Chukwueze, stacco di Gabbia e 1-0

62' - Aumenta la pressione del Milan. Traversa di Joao Felix con un colpo di testa poi, pochi secondi dopo, diagonale di Camarda che si spegna di pochissimo a lato

53' - Bartesaghi va sul fondo, pesca Camarda che colpisce di testa ma non trova la porta di poco

50' - Invenzione di Camarda per Reijnders: inserimento e sinistro dell'olandese, palla fuori

49' - Gran giocata di Camarda che si libera del difensore e calcia, trovando la risposta di Pinzignacco. La posizione precedente però era di fuorigioco

46' - Primo tentativo dei rossoneri, sempre con Pulisic. Sinistro dell'americano e palla sull'esterno della rete. Pochi secondi dopo ci prova anche Chukwueze che però non trova la porta

Secondo tempo

44' - Goal del Monza, segna Keità Balde ma la palla gli arriva da un cross di Kyriakopoulos che era in fuorigioco

43' - Ancora Pulisic nelle vesti di assistman: palla a Reijnders che calcia da buona posizione ma non trova la porta

40' - Serpentina di Pulisic che poi arma il destro di Joao Felix. La conclusione del portoghese però si spegne al lato della porta del Monza

25' - Cross di Tomori, colpo di testa di Pulisic e palla alta

20' - Pereira, di testa, anticipa Joao Felix, pronto a colpire per l'1 a 0

13' - Doppio tentativo di Bianco da fuori area: sul secondo Maignan spera che la palla finisca fuori e così è

5' - Calcio di punizione: ci prova Pavlovic e Pinzignacco deve superarsi con un bell'intervento

3' - Prima occasione per il Milan: filtrante per Joao Felix che difende il possesso e tira ma non sfonda

Primo tempo