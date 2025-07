Il Milan organizza una caccia al tesoro per il lancio dell'Away Kit 2025/2026

Il 3 luglio verrà lanciato l’Away kit 2025/26 e come teaser in vista del lancio è stata organizzata una “caccia al tesoro” in giro per la città di Milano - in collaborazione con PUMA.

Il kit Away 2025/26 richiama un’estetica storica, e questa attivazione nasce proprio con l’obiettivo di inserirsi in quella narrazione. Attraverso un viaggio nelle radici e nella storia del Club, sarà possibile immergersi nell’autenticità dei colori rossoneri, respirarne l’identità profonda e vivere l’attesa del nuovo kit in modo coinvolgente e carico di significato.

Dal 30 giugno al 3 luglio a Milano compariranno 31 Diavoletti, accompagnati da un QRcode:

- 26 di colore bianco – inquadrandoli verrà chiesto ai partecipanti di cercare i rossi e scoprire il “tesoro”

- 5 di colore rosso: inquadrandoli verrà raccontata una “chicca” storica sulla location e i partecipanti verranno invitati a recarsi al Flagship Store di Via Dante per vedere in anteprima il nuovo kit dei rossoneri.

Questi i cinque luoghi stati scelti per i Diavoletti rossi, in quanto storicamente legati al Milan:

Arena Civica (Viale Elvezia):

Inaugurata nel 1805, è il più antico stadio d'Italia, più antico del calcio, persino. Napoleone diede l’incarico all'architetto Luigi Canonica di mettere mano al progetto per progettare un'arena, ispirata agli anfiteatri romani;

il Milan giocò saltuariamente all’Arena Civica le sue partite casalinghe, nello specifico: dal 1908 al 1912, nel 1914, dal 1941 al 1950 e dal 1955 al 1960;

Presso l’Arena Civica venne presentato, con una grande festa ed effetti speciali, il primo Milan di Berlusconi, nel 1986.

Fiaschetteria Toscana (Via Berchet):

Nel 1899 venne stabilita qui la prima sede del Milan Football and Cricket Club e vi rimase fino al 1909;