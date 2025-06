Il Milan saluta Conceicao: è ufficiale l'addio

Era una pura e semplice questione di tempo: il Milan e Sergio Conceicao non continueranno il proprio rapporto lavorativo, con il tecnico lusitano che dunque non sarà alla guida del club rossonero in vista dell’annata sportiva 2025/26. Termina così, dunque, l’avventura di Conceicao sulla panchina della società meneghina, una panchina che l’ha visto immediatamente protagonista con la conquista – alla seconda partita ufficiale, un primato assoluto nella storia del Milan – di un trofeo come la Supercoppa Italiana.

ARRIVA LA NOTA - L'annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club di Via Aldo Rossi. Una decisione la cui ufficialità era nell'aria e che giunge poche ore dopo le firme sui contratti con colui che sarà il prossimo allenatore del Milan: Massimiliano Allegri (manca ormai solamente il comunicato da parte del Milan per sancire il ritorno del tecnico livornese sulla panchina rossonera).

LA STAGIONE DI CONCEICAO - Sergio Conceicao lascia così il Milan dopo soli sei mesi dal suo insediamento alla guida della rosa meneghina. Come sottolineavamo, il tecnico portoghese chiude la sua esperienza con la vittoria della Supercoppa Italiana (conquistata grazie a una doppia rimonta in semifinale e finale contro Inter e Juventus), un'eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Feyenoord, una sconfitta nell'atto finale di Coppa Italia con il Bologna e un'ottavo posto in Serie A che ha costretto i rossoneri a rinunciare alla disputa di qualsiasi competizione europea nel corso della prossima annata.

IL COMUNICATO DEL MILAN - “AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva.

Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi.

La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”.