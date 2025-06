Il Milan saluta e ringrazia Abraham: per lui c'è il ritorno alla Roma

Dopo una stagione di alti e bassi, come per tutto il Milan, in cui ha realizzato 10 goal in 45 partite considerando tutte le competizioni, Tammy Abraham è ora pronto a fare il suo ritorno alla Roma dopo il mancato riscatto della società rossonera, che invece riabbraccerà il rientrante Alexis Saelemaekers, autore di una buona stagione con la maglia giallorossa con cui ha segnato 7 reti e servito 7 assist tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

IL SALUTO - Il Milan ha salutato l'attaccante inglese attraverso un post sui propri profili ufficiali: "Doppia cifra di gol e massimo impegno ogni minuto! Grazie, Tammy". Ora il futuro dell'ex Chelsea tra le altre è tutto da definire: la prima possibilità è la permanenza a Roma, dove si giocherebbe il posto con Artem Dovbyk, ma in caso di 'bocciatura' da parte del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, Abraham dovrebbe trovare una nuova realtà da cui ripartire dopo un paio di stagioni obiettivamente difficili in cui ha disputato un totale di 2078 minuti sul terreno di gioco - l'equivalente di 23 partite giocate per intero.