Il Milan saluta Sottil, che torna alla Fiorentina: cosa succede ora

Riccardo Sottil lascia il Milan, che ha scelto di non attivare il diritto di riscatto dalla Fiorentina per 10 milioni di euro concordato a gennaio, quando l'ala classe 1999 si è trasferita in rossonero in prestito.

"I migliori auguri per le tue sfide futuro", ha scritto il Diavolo nel post di saluto al numero 99, che adesso torna alla Fiorentina ma è solo di passaggio. Non rientra infatti nei piani viola, che dovrebbero giocare ancora con il 3-5-2, come nella seconda parte della stagione 2024/25.

Sottil ha messo insieme appena 8 presenze, tutte da subentrato, nei suoi sei mesi al Milan, mentre nella prima parte di stagione con la Fiorentina era stato spesso protagonista anche dalla panchina con 5 reti e 4 assist. Su di lui si è fatto vivo il Sassuolo neopromosso, ma in ogni caso sarà da trovare una nuova sistemazione sul mercato.