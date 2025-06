Il Milan sogna Gyokeres

Il Milan vuole regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un nuovo centravanti sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il grande sogno è Viktor Gyokeres. L'attaccante svedese classe 1998 è sotto contratto fino a giugno 2028 con lo Sporting Lisbona, che gli aveva promesso di lasciarlo partire quest'estate per 70 milioni di euro. Arrivato due anni fa dal club inglese del Coventry per 24 milioni di euro, Gyokeres ha segnato 97 goal in 102 presenze con la maglia del club portoghese. Sulle sue tracce ci sono anche Arsenal, Manchester United e Juventus.

Sul taccuino del direttore sportivo del Milan, Igli Tare ci sono poi altri nomi in alternativa: Vlahovic (Juventus), Mitrovic (Al-Hilal), Retegui (Atalanta), Gonçalo Ramos (PSG), Sorloth (Atletico Madrid), Emegha (Strasburgo), Demirovic (Stoccarda), Dovbyk (Roma), Samu (Porto) e Pavlidis (Benfica). Infine l'ultimo nome lanciato dalla stessa Gazzetta dello Sport è quello dello svizzero Embolo, in forza al Monaco.