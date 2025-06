Il Milan sogna Modric: Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

Una suggestione affascinante e clamorosa: Luka Modric al Milan, sarebbe questo il sogno del nuovo ciclo rossonero.

E' questa l'ultima indiscrezione per il mercato del Diavolo, reduce da un'annata estremamente negativa e che con il nuovo duo Igli Tare-Massimiliano Allegri vuole dare una sterzata immediata.

Qualche giorno fa il centrocampista croato, ormai 39enne, ha chiuso la sua leggendaria carriera al Real Madrid, di cui è diventato il calciatore più vincente nella storia, e sta valutando il prossimo passo per il futuro. Che potrebbe anche essere in Serie A.

MILAN, SOGNO MODRIC - Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo X, il Milan sogna l'ingaggio di Luka Modric, un profilo di enorme esperienza e caratura internazionale per accompagnare il nuovo progetto di rilancio.

TARE NE HA GIA' DISCUSSO - Un sogno alimentato dall'ambizione di Igli Tare: il nuovo direttore sportivo del club rossonero, si legge, ha già discusso internamente di questo possibile acquisto a parametro zero.

LA POSIZIONE DI MODRIC - Da parte sua Modric, che il prossimo 9 settembre compirà 40 anni (nato nel 1985), non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e non ha fretta: vuole prendere questa decisione con calma, coinvolgendo anche la propria famiglia nella scelta del prossimo step.

Modric, che ha aspettato fino all'ultimo la decisione del Real Madrid sul possibile rinnovo salvo poi incassare il "no" del club, giocherà comunque il Mondiale per Club con i Blancos e anche per questo rimanda la decisione finale sul futuro, nonostante abbia ricevuto tante chiamate da club di tutto il mondo. C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare, il desiderio del centrocampista croato di giocare ancora in Champions League, soluzione che ad oggi preferirebbe come evidenziato da Matteo Moretto sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano.

MODRIC, PASSIONE MILAN - Va ricordato inoltre che Modric non ha mai nascosto la sua passione per il Milan da bambino. Una suggestione al momento, in attesa di ulteriori novità nelle prossime ore.