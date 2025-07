Il Milan va incontro ai tifosi, bloccata la vendita dei biglietti per il derby con l'Inter di Coppa Italia: il motivo

Il Milan ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti per il derby di Coppa Italia, valido per l’andata delle semifinali della competizione, previsto per mercoledì 2 aprile. Come viene sottolineato anche dai colleghi di Milan News, nel corso delle scorse ore, c’è stato un lungo dialogo e confronto fra i sostenitori di fede rossonera e la società meneghina in merito alle modalità di vendita dei tagliandi per la stracittadina di Coppa.

Nelle prime comunicazioni rilasciate da parte del club di Via Aldo Rossi, non era prevista infatti la conferma del posto all’interno dell’impianto di San Siro per gli abbonati. Il Milan aveva lasciato la possibilità di poter acquisire quattro biglietti in fase di acquisto. Seguendo questa modalità indetta dalla società, sarebbe però sorta una problematica: chiunque abbia già sottoscritto un abbonamento annuale per il campionato, non avrebbe potuto confermare il proprio posto a San Siro, rischiando che altre persone lo occupassero solamente perché più rapidi ad acquistare i tagliandi in vendita.

La segnalazione dei tifosi è stata positivamente recepita dal club che così ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti, originariamente prevista per le ore 12 della giornata di oggi. Il Milan è venuto incontro alla richiesta dei sostenitori rossoneri e ora, in seguito ai dovuti tempi tecnici, la società comunicherà in via ufficiale le nuove istruzioni (modalità, data e orario) per l’acquisto dei biglietti della stracittadina. Con ogni probabilità, dunque, per gli abbonati sarà confermato il posto assegnato.