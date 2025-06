Il Monaco sogna in grande: a un passo l'arrivo di Ansu Fati e offerta di contratto a Pogba

Il Monaco vuole sognare in grande. Il club francese – giunto terzo nell’ultima Ligue 1 e dunque qualificatosi direttamente per la fase campionato della prossima edizione della Champions League – sta programmando una stagione che sarà fondamentale per aumentare il livello competitivo in campo nazionale ed europeo.

ANSU FATI SI AVVICINA – Una missione chiara che dovrà essere compiuta attraverso precise strategie e chiari colpi di mercato, con i primi che stanno per essere definiti. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Monaco e il Barcellona stanno definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo in Francia di Ansu Fati. La trattativa è giunta alle fase finali e presto arriverà la fumata bianca. L’esterno offensivo spagnolo arriverà in prestito con diritto di riscatto, più una percentuale di rivendita in favore dei blaugrana.

E POGBA… - Ma Ansu Fati non è l’unico colpo in canna della dirigenza monegasca. Come riscontrato da Sky Sport, il Monaco ha avviato nuovi contatti con l’entourage di Paul Pogba dopo i primi sondaggi di qualche settimana fa. L’ex giocatore di Juventus e Manchester United, alla ricerca di un club da cui ripartire – dopo la fine della squalifica di 18 mesi per doping e la risoluzione del contratto che lo legava ai bianconeri – e ora i dialoghi con il Monaco stanno procedendo in maniera positiva. La società, rileva Fabrizio Romano, ha offerto un contratto biennale a Pogba: le trattative continueranno nel weekend per cercare di raggiungere un accordo. Presto si capirà se la Ligue 1 sarà il campionato della rinascita per il centrocampista transalpino.