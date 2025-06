Il Mondiale per club con Inter e Juventus in esclusiva su DAZN: sarà visibile gratuitamente

– entrambe inserite in seconda fascia –Che, dopo aver raccolto una serie di sponsor ed investitori (ultimo dei quali Bank of America) che hanno concluso positivamente il lavoro del presidente della Fifa Gianni Infantino,Come annunciato dai profili social di DAZN – e poi certificato pure dalla Fifa –Nel comunicato, si precisa cheCom'è avvenuto anche nel nostro Paese in diverse circostanze (la prossima volta sarà per Lazio-Inter del 16 dicembre), sarà sufficiente registrarsi al portale di DAZN per avere l'accesso completo alla trasmissione delle partite. Nella sua nota, la Fifa specifica anche che da parte di DAZN esiste la possibilità di cedere in sublicenza i diritti sulle gare a canali in chiaro.

La prima edizione del Mondiale per club col nuovo formato sarà disputata negli Stati Uniti e prenderà il via il 15 giugno 2025, presso l'Hard Rock Stadium di Miami (casa dell'Inter Miami di Leo Messi). La finale è prevista invece il 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York. Gli altri impianti nelle quali verranno disputati i match del torneo saranno il Rose Bowl di Pasadena, il Geodis Park di Nashville, il Bank of America di Charlotte, il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Lumen Field di Seattle, il Lincoln Financial Field di Philadelphia, il TQL Stadium di Cincinnati, l'Audi Field di Washington, l'Inter&Co Stadium e il Camping World Stadium di Orlando.

IL COMUNICATO - Siamo entusiasti di annunciarti che DAZN trasmetterà gratuitamente e in esclusiva il Mondiale per Club FIFA 2025 della prossima estate: potrai così seguire con il tuo Account Free tutte le 63 partite del torneo che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, tra cui Inter e Juventus.

Giovedì sera alle ore 19:00, non perdere il primo appuntamento della competizione, con il sorteggio degli 8 gironi di qualificazione!

