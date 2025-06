Il Napoli da Papa Leone XIV: udienza in ritardo e la squadra perde il treno di ritorno

Il Napoli neo-campione d'Italia fa visita a Papa Leone XIV. Dopo essere arrivata a Roma in treno alle ore 10, la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis e dell'allenatore Antonio Conte è entrata in Vaticano dalla Porta del Perugino con due pullman bianchi.

L'udienza privata con il Pontefice, in programma alle ore 11.15 nella Sala Clementina, è iniziata un po' in ritardo e si è prolungata per più tempo del previsto. Così capitan Di Lorenzo e compagni sono stati costretti a rinunciare al treno di ritorno prenotato per le ore 12.30.

Papa Leone XIV si è rivolto così ai calciatori: "Complimenti anche da una signora che in questi giorni sta facendo da mangiare per me, che è di Napoli e dice: 'Tanti auguri!'. Vorrebbe essere qui anche lei, la signora Rosa, molto tifosa!".