Il Napoli rilancia: offerto l'aumento a Conte

Il Napoli non ha alcuna intenzione di separarsi da Antonio Conte e rilancia: sul piatto c'è anche un aumento dell'ingaggio per convincere il tecnico a restare.

Martedì è andato in scena il primo incontro tra il tecnico salentino e Aurelio De Laurentiis, un incontro interlocutorio con la promessa di rivedersi per la decisione finale entro il termine della settimana. Nonostante l'ombra della Juventus, nelle ultime ore in casa azzurra è cresciuta la fiducia di poter proseguire con Conte in panchina e il presidente del club partenopeo sta provando il tutto per tutto per convincerlo. Lo testimonia anche l'ultima mossa.

NAPOLI, OFFERTO L'AUMENTO A CONTE - Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Napoli ha offerto ad Antonio Conte un adeguamento del contratto, un aumento dell'ingaggio per convincerlo a portare avanti il progetto azzurro. Oggi l'ex allenatore di Juventus e Inter percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro più bonus a stagione.

E UN GRANDE MERCATO... - De Laurentiis sta facendo il massimo e la proposta di aumento non è l'unica carta che si sta giocando in questa partita. Sul tavolo anche la promessa di un mercato importante per alimentare le ambizioni del Napoli dopo la conquista del quarto Scudetto. L'idea è di perfezionare grandi ingaggi, investimenti per 200 milioni di euro e in questo senso l'arrivo di Kevin De Bruyne, sempre più vicino, è un ottimo biglietto da visita. L'idea è di accompagnare altri acquisti di spessore, almeno uno per reparto con nomi che già fanno capolino come Jonathan David per l'attacco, Lee Kang-In per il centrocampo e il profilo di Alejandro Garnacho che rispunta.

Napoli resta con il fiato sospeso: De Laurentiis prova il tutto per tutto per convincere Conte a restare.