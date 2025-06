Il Napoli spinge per Ndoye: sì del giocatore. E il Bologna cerca il sostituto

Il Napoli non si ferma e corre sul mercato per regalare a conte un nuovo esterno d'attacco: stretta per Dan Ndoye del Bologna.

Kevin De Bruyne e Luca Marianucci sono i primi rinforzi già confermati per Antonio Conte, ma i tavoli di lavoro aperti per la dirigenza azzurra sono tanti e coinvolgono tutti i reparti. Il discorso punta ruota attorno a Osimhen con Lucca e Nunez come nomi forti, a centrocampo in stallo la trattativa con il Milan per Musah e in stand-by anche Sudakov, in difesa Juanlu Sanchez per la fascia destra e non tramonta la pista Beukema nonostante il muro del Bologna, tra i pali infine oltre al fronte aperto per Meret può riprendere quota Milinkovic-Savic, considerando anche l'interesse del Torino per Ngonge.

E poi c'è l'esterno d'attacco, proprio dove il Napoli sogna di piazzare un grande colpo. Lo testimonia anche l'interessamento per due top esteri come Jadon Sancho e Jack Grealish, senza dimenticare il possibile ritorno su Alejandro Garnacho. Giocatori di alto livello in uscita dai loro rispettivi club e in cerca di rilancio. La situazione di Ndoye invece è diversa, non per questioni di valore ma perché il Bologna preferirebbe trattenerlo a meno di offerte davvero irrinunciabili. Qui però entra il gioco la volontà dell'esterno svizzero.

NDOYE: SI' AL NAPOLI - Il Napoli ha avuto dei nuovi contatti con l'entourage del classe 2000 e ha ormai in mano il "sì" del giocatore: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, gli azzurri hanno praticamente raggiunto l'intesa con Ndoye per quanto riguarda i contorni del contratto. Un'operazione già promossa da Conte, che ha approvato la candidatura del nazionale elvetico nelle scorse settimane.

LA RICHIESTA DEL BOLOGNA - Resta da convincere il Bologna, che come detto non vuole lasciar partire lo svizzero se non a fronte di offerte importanti. La valutazione non è inferiore ai 35-40 milioni di euro, in linea con quella fatta per Beukema, anche lui corteggiato dal Napoli. Per abbassare il costo di Ndoye gli azzurri provano a giocarsi la carta delle contropartite tecniche, con Alessandro Zanoli candidato vista la necessità degli emiliani di trovare un'alternativa a Holm, ma la quadra economica sarebbe tutta da trovare.

CACCIA AL SOSTITUTO DI NDOYE - Il Bologna comunque sa che la cessione di Ndoye non è inverosimile e non vuole farsi trovare impreparato. Per questo la società emiliana ha già dato il via alla ricerca di un eventuale sostituto in fascia e al momento spiccano due nomi. Uno è un figlio d'arte, Ruben van Bommel. Il padre ha già giocato in Italia, una breve parentesi al Milan condita da uno Scudetto e una Supercoppa, lui (classe 2004) gioca all'AZ Alkmaar e ha già attirato l'interesse di diversi club per la qualità che riesce a esprimere nonostante l'importante stazza fisica. Dall'Olanda al Cile, perché un altro profilo monitorato è quello di Lucas Cepeda, classe 2002 del Colo Colo che: a differenza di Van Bommel lui è mancino, piace anche all'Udinese. Un'altra pista porta all'austriaco del Wolfsburg, Patrick Wimmer (classe 2001). Giovanni Sartori però ha abituato a sorprese e continua a scandagliare il mercato, dal quale potrebbero emergere altri nomi a sorpresa. Il Napoli spinge per Ndoye, il Bologna vuole farsi trovare pronto in caso di partenza dello svizzero.