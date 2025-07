Il Napoli torna su Adeyemi: contatti con il Dortmund, che ha già individuato il sostituto

Il Napoli continua a lavorare per trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e nei giorni in cui si prova a trovare l'intesa per Alejandro Garnacho torna di moda un vecchio nome: ripartono i contatti per Karim Adeyemi.

L'ingaggio di un giocatore che prenda il posto dell'esterno georgiano, ceduto al PSG per 70 milioni di euro, è una priorità per Antonio Conte e per la società azzurra, che in queste ore è attiva su più fronti.

GARNACHO IN STAND-BY - Il primo è quello che riguarda Garnacho, da giorni prima scelta dei partenopei, ma l'operazione è ancora in stand-by e i contatti con il Manchester United non hanno portato alla fumata bianca. Si è ridotta la distanza tra le parti, con la richiesta dei Red Devils che è scesa dai 75 milioni di euro iniziali intorno ai 65 milioni e l'offerta del Napoli che si assesta tra i 50 e i 55 milioni, ma anche il secondo incontro tra i direttori sportivi dei due club non ha portato all'accordo definitivo. Resta la distanza, le parti si riaggiorneranno ma nel frattempo gli uomini mercato dello United hanno lasciato Milano per fare ritorno in Inghilterra.

RIAPERTA LA TRATTATIVA PER ADEYEMI - In questa situazione rispunta Karim Adeyemi, un vecchio pallino tornato di moda. Il tedesco classe 2002 era già stato seguito dagli azzurri nelle scorse settimane, ma dopo le difficoltà riscontrate sul fronte Garnacho il Napoli ha deciso di riattivare questa pista: in giornata c'è stato un contatto tra la società di Aurelio De Laurentiis e il Borussia Dortmund, con una proposta in arrivo qualora si trovasse un'intesa con il ragazzo.

IL BORUSSIA DORTMUND HA TROVATO IL SOSTITUTO - Convincere i gialloneri a cedere non sembra un'impresa complicata, anche se in questo momento i tedeschi sono impegnati anche su altre situazioni, prima fra tutte la scelta del nuovo allenatore dopo l'esonero di Nuri Sahin a seguito della sconfitta contro il Bologna in Champions League. Il BVB può lasciar partire Adeyemi per un'offerta intorno ai 40 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quanto vuole incassare lo United, e nel frattempo si è già attivata individuando il possibile sostituto del classe 2002: come riferito da L'Equipe, il Borussia Dortmund sarebbe pronto a puntare Yunus Akgun, classe 2000 del Galatasaray da 11 gol in 27 presenze. Numeri che fanno gola ai gialloneri.

ADEYEMI DA CONVINCERE - Il Napoli farà il possibile per avvicinarsi alle richieste sia del BVB sia di Adeyemi e proprio convincere l'attaccante può essere la missione più difficile. Il 23enne e il suo entourage preferirebbero non partire adesso ma rimandare il tutto alla prossima estate, gli azzurri lavorano per ottenere il via libera dal giocatore così poi da far entrare nel vivo la trattativa con il Borussia Dortmund.