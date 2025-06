Il Nottingham Forest va su Musah dopo il no di Weah: c'è anche il Wolverhampton

Dopo una stagione esaltante che a un certo punto sembrava poter assumere contorni storici, il Nottingham Forest ha festeggiato il ritorno in Europa con la qualificazione alla prossima Conference League, competizione che, in quanto squadra inglese, rientrerà sicuramente negli obiettivi della stagione 2025/26.

Per provare ad alzare il trofeo, da contendere anche alla Fiorentina, i Tricky Trees del proprietario greco Marinakis hanno deciso di provare a pescare in Italia, ricevendo un secco no dall'esterno statunitense della Juventus Timothy Weah. Adesso, come scrive la Gazzetta dello Sport, il mirino si è spostato su un altro giocatore a stelle e strisce che milita nel nostro campionato, ovvero Yunus Musah del Milan. Ma andiamo con ordine.

NO DI TIM - La Juventus aveva trovato un'intesa con il Nottingham Forest sulla base di 15 milioni di euro. Una cifra non troppo distante in realtà dai 10,3 milioni più bonus pagati nell'estate del 2023, ma che, al netto degli ammortamenti, avrebbe fruttato comunque un'importante plusvalenza da inserire a bilancio entro il 30 giugno 2025 ovvero entro la chiusura di questa rendicontazione 2024/25. Tutto stoppato perché Weah avrebbe percepito questo movimento come un passo indietro nella propria carriera, senza possibilità di giocare la Champions League, alla quale invece la Juve è qualificata.

C'E' ANCHE IL WOLVERHAMPTON - Non solo il Nottingham, però, su Musah, che può giocare sia da interno sia da esterno di centrocampo: sempre La Gazzetta dello Sport segnala anche il Wolverhampton, club che ha ceduto al Manchester City Ait-Nouri nella sessione di inizio giugno precedente il Mondiale per Club. La Premier League in questo momento sembra la destinazione più concreta per il numero 80.

MUSAH IN VENDITA - Nel frattempo il Milan sta operando una decisa ristrutturazione del reparto centrale, con la vendita di Reijnders al Manchester City e gli arrivi di Modric e Ricci che sono definiti (il croato) o in via di definizione (l'italiano). Di Musah i rossoneri hanno parlato col Napoli, che però non si è sentito di arrivare ai 25 milioni richiesti; adesso ecco l'interessamento del Forest e dei Wolves, per il momento solo interessamento, che potrebbe capitare a fagiolo in un momento in cui il Diavolo ha bisogno di un aiuto dal mercato in uscita per tentare l'assalto all'ultimo tassello per completare la mediana di Allegri: Xhaka del Bayer Leverkusen o Jashari del Club Brugge.