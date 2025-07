Il nuovo esterno offensivo è già a Zingonia, mentre per Ahanor il Genoa non fa sconti

Dopo aver ufficializzato il nuovo rinforzo in attacco, voluto da Juric, l'Atalanta accelera per il colpo in difesa

L'Atalanta, che sta dialogando con il Genoa per cercare di concludere l'affare Ahanor, ha già dato il benvenuto a Zingonia a Sulemana. Il club rossoblù per il suo gioiello classe 2008, difensore ed esterno sinistro, non fa sconti e chiede 20 milioni. L'Atalanta è al lavoro con le parti, fiduciosa di chiudere in positivo l'operazione, ma mancano ancora gli ultimi dettagli da limare.

Intanto, al Centro Bortolotti di Zingonia, è arrivato Kamaldeen Sulemana, la nuova ala ghanese classe 2002: "Ciao, sono Kamaldeen Sulemana, sono felice e orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di cominciare”, ha esclamato ai canali ufficiali in inglese, "Vorrei ringraziare di cuore tutti per l’incredibile benvenuto, ho appena visitato il centro sportivo, è una struttura davvero impressionante, c’è tanto da fare qui, sono entusiasta, suderò sempre la maglia!”. Sulemana è un colpo da 21 milioni tra parte fissa e bonus, ma non farà scattare in automatico la partenza di Lookman, al momento intoccabile sotto i 60 milioni. Con Kamaldeen, i Sulemana all'Atalanta adesso sono due: c'è anche Ibrahim, il centrocampista pescato dall'ex Gasperini nelle ultime gare di campionato, autore di due gol da fuori area.