Il nuovo ruolo di Colpani nella Fiorentina

In una Fiorentina che sta volando in campionato, non è ancora riuscito a esprimersi al meglio Andrea Colpani; ha fatto vedere le sue qualità ma solo a sprazzi, consapevole che deve aumentare i giri per confermarsi nel giro della Nazionale dopo il debutto l’anno scorso con Spalletti. In estate è passato dal Monza alla Fiorentina, in viola ha ritrovato il suo allenatore in biancorosso Raffaele Palladino, che un anno fa l’aveva valorizzato al massimo facendolo arrivare al livello più alto.

IL NUOVO RUOLO DI COLPANI - Ora è il momento di fare un altro salto si qualità, salire uno step successivo e imporsi anche a Firenze, come già dimostrato a Monza. Dopo gli alti e bassi da trequartista nei primi mesi di stagione, Palladino per Colpani ha pensato a un nuovo ruolo: mezz’ala in un centrocampo a tre, con la possibilità di partire più lontano dalla porta e avere più tempo per inserirsi in area. Per il classe ‘99 sarebbe un ritorno al passato visto che ha già ricoperto questo ruolo, e con il rientro di Gufmundsson e il buon rendimento di Beltrán rischia di trovare meno spazio sulla trequarti.

PERCHÉ COLPANI CAMBIA RUOLO - Da capire, eventualmente, quando e come Palladino deciderà di schierare Colpani da mezz’ala alzando il baricentro della squadra, soprattutto se dovesse schierare l’ex Monza insieme a Beltrán, Gudmundsson e Kean in un 4-3-2-1 viole molto, molto offensivo. Potrebbe succedere soprattutto a partita in corso, magari in una situazione di svantaggio nella quale ha bisogno di recuperare. Difficilmente vedremo questo modulo dall’inizio di una partita, con giocatori che hanno caratteristiche così offensive.