Gabriele Conflitti 13 lug 2025 , 11:21 Ultimi aggiornamenti: 13 lug 2025, 11:33

Il Padova prende Ghiglione: accordo raggiunto con i biancorossi

Gli euganei hanno in pugno l'esterno destro in uscita dalla Salernitana dopo la retrocessione in Serie C del club granata.

