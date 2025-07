Il club rosanero cerca rinforzi nel reparto arretrato: interesse per il difensore del Genoa.

Dopo aver ufficializzato Tommaso Augello come rinforzo, il Palermo è alla ricerca di nuovi innesti per il reparto arretrato.

Il nuovo nome per la difesa è Mattia Bani, 31enne attualmente in forza al Genoa e reduce da una buona stagione in rossoblù.

La trattativa non è ancora stata intavolata, ma il Palermo ha richiesto informazioni con l'entourage del calciatore.