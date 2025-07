Il Palermo pensa a due colpi in entrata: Elia e Augello

I rosanero pensano al ritorno dell'esterno e puntano all'esperienza del terzino attualmente in forza al Cagliari.

Dopo aver ufficializzato con grande entusiasmo l'arrivo di Filippo Inzaghi come allenatore per la prossima stagione, il Palermo è a lavoro per dare al proprio tecnico una squadra in grado di centrare l'obiettivo di ripotare i rosanero in Serie A.

Il club siciliano si sta muovendo sul mercato e i nomi accostati ai rosanero nelle ultime ore sono quelli di SalvatoreElia e TommasoAugello.

Nel caso del primo, si tratterebbe di un ritorno, dato che ha già indossato la maglia del Palermo nella stagione 2022-2023 e che ora farà rientro all'Atalanta dopo l'anno in prestito allo Spezia.

Augello invece è in forza al Cagliari ed è stato individuato come profilo in grado di portare quel carico di esperienza necessario per aumentare il livello di consapevolezza della squadra.