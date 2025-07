Il Palermo si avvicina ad Elia: vicino il ritorno dell'esterno

Rosanero al lavoro per consegnare a Pippo Inzaghi un nuovo rinforzo in attacco.

Il Palermo continua a monitorare il mercato in entrata dopo aver ufficializzato l'arrivo di Tommaso Augello, preso a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Cagliari.

Il nuovo nome per i rosanero porta a un ritorno di fiamma per Salvatore Elia, che ha già giocato con i siciliani nella stagione 2022-2023.

Ora il club di proprietà del Football City Group sta valutando seriamente la possibilità di metterlo nuovamente sotto contratto, ma per rilevare l'esterno offensivo dello Spezia c'è da superare la concorrenza di diverse squadre, tra le quali il Venezia appena tornato in Serie B dopo lo scorso anno in massima serie.

Nella scorsa stagione Elia ha totalizzato 35 presenze segnando due goal con la maglia bianconera.