Il Pescara si avvicina a Olzer: accordo a un passo

ll delfino vicino a mettere sotto contratto il centrocampista classe 2001 attualmente svincolato.

Il Pescara continua a proiettarsi in avanti, guardando le varie possibilità presenti sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione che la vedrà protagonista in Serie B.

Il club abruzzese è vicino a piazzare un importante colpo in entrata: si tratta di GiacomoOlzer, centrocampista classe 2001 prodotto del vivaio del Milan.

Dopo l'ultima annata trascorsa in Serie B, Olzer è rimasto svincolato dopo il fallimento del Brescia e ora sembra essere in procinto di diventare un nuovo calciatore del Pescara.

Il delfino vede in lui un colpo di prospettiva, capace di abbinare qualità e quantità in mezzo al campo. Tutte caratteristiche utili per rendere la mediana biancoazzurra pronta al salto di categoria.