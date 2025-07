Il Pisa si avvicina a Cutrone: nerazzurri in pressing sul Como

Il club toscano vuole regalare a Gilardino il primo rinforzo in attacco della campagna acquisti estiva.

Ufficializzato Alberto Gilardino come nuovo tecnico, il Pisa è al lavoro per cercare di aumentare il proprio potenziale offensivo.

In quest'ottica il club toscano ha messo nel mirino PatrickCutrone, attaccante in uscita dal Como. I nerazzurri hanno aumentato il pressing sul club lombardo per ottenere il via libera al trasferimento.

Cutrone, che non ha trovato molto spazio al Como, potrebbe essere ulteriormente chiuso dall'approdo sul Lario di Alvaro Morata.