Il Pisa valuta Nzola: è l'alternativa a Simeone

I nerazzurri valutano l'acquisto dell'ex centravanti di Spezia e Fiorentina in alternativa all'argentino del Napoli.

Il Pisa vuole un altro attaccante. Il club allenato da Alberto Gilardino è alla ricerca di rinforzi per migliorare il reparto avanzato e i nomi in lista continuano ad aggiungersi.

L'ultimo in ordine di tempo è Mbala Nzola, centravanti angolano sotto contratto con la Fiorentina e che l'ultima stagione l'ha trascorsa in prestito in Ligue 1 con la maglia del Lens.

In Francia, Nzola ha messo a segno 6 goal in 21 presenze in campionato prima di far rientro a Firenze lo scorso 30 giugno. Le altre piste per l'attacco valutate dal Pisa sono quelle che portano a Giovanni Simeone e Patrick Cutrone.

Il principale ostacolo all'approdo dell'argentino è l'alto ingaggio percepito al Napoli, oltre alla concorrenza del Sassuolo.