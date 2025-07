Clamoroso colpo di scena per il futuro di Tiago Djalò: il Porto scarica il difensore portoghese e valuta l'interruzione anticipata del prestito, può tornare subito alla Juventus.

Momento delicato e complicato per il classe 2000, al centro delle polemiche in patria non solo per un rendimento non particolarmente, ma anche per alcune problematiche dal punto di vista disciplinare che ora mettono in discussione il suo futuro.

A lanciare la notizia è il quotidiano lusitano A Bola, secondo cui i Dragoes starebbero valutando di interrompere immediatamente il prestito e rispedire il giocatore a Torino.

AVVIATO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Secondo quanto riferito da A Bola infatti, il Porto ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di quattro giocatori. Tre di questi, si legge, sarebbero Otavio, William Gomes e appunto Tiago Djalò: i tre sono accusati di fare un po' troppa vita notturna fuori dal campo. E nel caso del difensore di proprietà della Juventus, in particolare, si tratterebbe di episodi reiterati.

TIAGO DJALO' RECIDIVO - Non è la prima volta, infatti, che Tiago Djalò viene pizzicato mentre prende parte ad alcune feste notturne. Era già successo per festeggiare l'ingresso nel 2025: il centrale portoghese si era recato a Madrid, dove ha trascorso le prime ore dell'anno nuovo in un locale notturno della capitale spagnola, per poi prendere parte all'allenamento previsto per lo stesso giorno (1° gennaio) all'Olival alle 10.30 del mattino.

Tutto questo, evidenzia A Bola, è accaduto prima della partenza per Madeira contro il Nacional e la questione è stata gestita internamente. Dopo l'allenamento, Djalò si è recato con la squadra a Madeira meno di 30 ore dopo aver lasciato la discoteca di Madrid. La partita è stata interrotta a causa della nebbia, con il Porto che stava già perdendo e aveva la possibilità di passare in testa al campionato per la prima volta in questa stagione. Alla ripresa della partita, il 12 gennaio, i Dragoes sono stati sconfitti per 2-0 e Djalò non è nemmeno andato in panchina.

La partita successiva contro il Gil Vicente, persa dal Porto 3-1 e che ha portato all'allontanamento di Vitor Bruno, il difensore è entrato in campo al 69° al posto di Joao Mario.

IL PORTO INTERROMPE IL PRESTITO? - Secondo quanto riferito da A Bola, il Porto starebbe valutando di interrompere il prestito con effetto immediato e rispedire subito Tiago Djalò alla Juventus. Il difensore classe 2000 ex Lille è arrivato la scorsa estate a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, ma alla luce degli ultimi sviluppi, la sua esperienza con i Dragoes potrebbe essere già arrivata alla conclusione.

DJALO' NON GIOCA DA FEBBRAIO - Un'avventura che, comunque, negli ultimi mesi si era già fermata. Tiago Djalò, in questa stagione, ha giocato 17 partite complessive tra tutte le competizioni. L'ultima presenza ufficiale con il Porto, però, risale al 24 febbraio contro il Vitoria Guimaraes in campionato: il giocatore della Juventus nell'occasione non è riuscito a fermare la corsa di Umaro Embalo nell'azione che ha portato al gol del pareggio degli ospiti (1-1) e proprio allora è diventato noto il viaggio a Madrid di capodanno.