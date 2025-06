Huijsen al Real Madrid, trovato l'accordo: quanto incasserà la Juventus

Il Real Madrid chiude per Dean Huijsen e adesso il trasferimento del giocatore in Spagna sembra ormai certo, tanto che negli ultimi giorni gli agenti del difensore di proprietà del Bournemouth, Ali Barat e Don Huijsen, hanno incontrato alcuni rappresentanti del Real Madrid per portare avanti la trattativa. Poi proseguita tra i due club, che hanno definito l'accordo.



Il difensore spagnolo è protagonista di una stagione incredibile, che ha di fatto attirato l’interesse di alcuni top club europei, come Chelsea e Real Madrid. Proprio i Blancos, nelle ultime settimane hanno messo la freccia, trovando la quadra per il trasferimento del giovane centrale ex Juventus. Nel contratto di Hijsen c'è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro (50 milioni di sterline) che il Real Madrid pagherà entro la fine del 2026.



Nonostante il gran feeling che il giocatore spagnolo ha trovato in Premier League, il Real Madrid è pur sempre il Real Madrid e la voglia di giocare in uno stadio come il Bernabéu è tanta. La volontà del giocatore di vestire la maglia dei Blancos, quindi c’è. Il contratto di Huijsen con il Bournemouth prevede che la cifra della clausola possa essere pagata in tre anni (20 milioni a stagione per tre anni). Con il passare dei giorni cresce, quindi, fiducia per la fumata bianca.



INCASSA ANCHE LA JUVENTUS – Nel momento della cessione del difensore dalla Juventus al Bournemouth, il club bianconero ha inserito una percentuale sulla futura rivendita di Huijsen del 10%, che potrebbe, quindi, portare nelle casse bianconere un incasso pari a 6 milioni di euro, dopo la plusvalenza fatta in estate e pari a 13,7 milioni di euro.

