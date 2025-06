Il Rennes mette la freccia sul Chelsea per Belahyane: c'è il sì del giocatore

Il Torino ha trovato un accordo per Cesare Casadei, sopravanzando definitivamente l’interesse da parte della Lazio. Si attende lo scambio di documenti dopo l’intesa verbale raggiunta fra i due club, con il centrocampista italiano atteso in Piemonte per visite mediche e firma sul contratto. Per questo motivo, il Chelsea sta avanzando nella trattativa per il sostituto: trattasi di Reda Belahyane del Verona.

I DETTAGLI - Come viene raccontato da Sky Sport, gli occhi del club inglese si sono posati su Reda Belahyane, centrocampista dell’Hellas Verona, con i Blues che stanno continuando a trattare con gli scaligeri per una cifra che si avvicina ai 15 milioni di euro, bonus compresi. Nel corso della giornata di ieri, alcuni emissari del club britannico sono stati in Italia (più precisamente a Venezia, durante la sfida contro l’Hellas) per osservare il giocatore da vicino, con l’operazione che procede a passo spedito, se non fosse per l'offensiva dalla Francia.

CONCORRENZA - Come riscontrato da Fabrizio Romano, anche il Rennes è in trattativa con il Verona per Belahyane. Contatti in corso e sempre più frequenti, con il centrocampista che ha già dato il suo benestare per la destinazione francese e ha già accettato di trasferirsi nella società di Ligue 1. Il Rennes sembra dunque aver sorpassato il Chelsea nella corsa al classe 2004.