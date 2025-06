L'avventura di Joao Felix al Milan non è andata come la società rossonera si aspettava. E, forse, aveva previsto un rendimento diverso anche il giocatore portoghese. Arrivato a gennaio, l'idea era quella di affiancarlo a Santiago Gimenez per un attacco formato da due top player. Il risultato però non è stato quello sperato, perché l'avventura rossonera dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid non è mai decollata davvero. Pochi alti e molti bassi nella sua esperienza italiana, prima di essere rispedito al Chelsea per fine prestito senza che il Milan avesse mai pensato a una possibile permanenza del giocatore in rossonero.

QUANTO HA PAGATO IL MILAN JOAO FELIX

IL SALUTO DEL MILAN A JOAO FELIX - Il rapporto tra Felix e la società rossonera finisce con un botta e risposta sui social: "Grazie Joao, i migliori auguri per il futuro" ha scritto in queste ore il Milan sugli account social postando una foto del portoghese mentre esulta; pronta la risposta del giocatore: "Grazie" con un cuore. Si conclude così l'avventura a Milano del portoghese, che ora rientrerà al Chelsea ma probabilmente solo temporaneamente prima di trovare una nuova soluzione. Alcuni rumors circolati in Turchia parlano di un interesse concreto da parte del Galatasaray, il suo agente Mendes è già al lavoro per l'estate, e intanto la parentesi rossonera si chiude definitivamente.

I NUMERI DI JOAO FELIX CON IL MILAN - E pensare che l'esperienza di Joao Felix al Milan non era partita neanche male, l'attaccante portoghese parte subito titolare e dopo una fase di rodaggio trova anche i primi numeri: assist con il Lecce in campionato e il gol contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. E' la prima rete in rossonero, a fine stagione saranno appena tre: a quella in coppa vanno aggiunte altre due in campionato, nella penultima giornata ancora contro i giallorossi e all'ultima con il Monza, in quello che formalmente è stato il centro dell'addio. L'unico passaggio decisivo rimarrà quello contro il Lecce, le presenze totali tra campionato e coppa saranno 19 molte delle quali da subentrato.