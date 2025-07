Il Sassuolo cerca rinforzi in mediana: due le piste per i neroverdi

Neroverdi alla ricerca di calciatori in mezzo al campo da mettere a disposizione di Fabio Grosso: vive le piste Pessina e Fadera.

Il centrocampo è il settore di gioco dove il Sassuolo sembra intenzionato a intervenire con vigore per mettere a disposizione di Fabio Grosso una rosa all'altezza di centrare l'obiettivo salvezza.

Per i neroverdi sembrano essere due i profili individuati per migliorare in mediana: uno è Matteo Pessina, l'altro è Aliu Fadera del Como.

Il club neroverde ha fatto registrare alcuni contatti per il calciatore in uscita dal Monza, sul quale c'è la concorrenza di Pisa e Cagliari.

I sardi sono in corsa anche per Fadera, che il Como sembra intenzionato a lasciar partire e sostituire con Tameze.

Sassuolo che intanto monitora Sebastian Sebulonsen del Brondby, difensore norvegese classe 2000. L'accordo però sembra ancora lontano.