Il Sassuolo pensa alle cessioni: Laurienté e Pinamonti in uscita

I neroverdi lavorano a due colpi in uscita per finanziare il mercato estivo: Laurienté e Pinamonti possono partire.

Il Sassuolo sta lavorando per mettere a disposizione di Fabio Grosso una squadra capace di centrare l'obiettivo salvezza.

I neroverdi devono però prima piazzare qualche colpo in uscita per finanziare i nuovi colpi per la nuova stagione di Serie A.

In questo senso potrebbero partire sia Armand Laurienté sia Andrea Pinamonti. Il francese è seguito dal Sunderland dopo aver palesato la sua intenzione di cambiare aria, mentre per il centravanti rientrato dal prestito al Genoa si sono fatte avanti Brentford e WestHam.

In caso di partenza di Pinamonti, il preferito del Sassuolo per l'attacco è Giovanni Simeone.