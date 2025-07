Il Sassuolo si raduna senza volti nuovi: quale strategia seguiranno i neroverdi?

Il club neroverde ha riconquistato la Serie A ma non ha ancora ufficializzato nuovi acquisti. Grosso punterà sul gruppo storico?

Un anno di inferno, poi l'immediato ritorno in Serie A. Il Sassuolo ha pagato la pena per aver sottovalutato la propria tenuta in massima serie due stagioni fa ma ora vuole tenersi stretta la massima serie, difesa per 10 anni consecutivi tra il 2013 e il 2024.

Oggi il club si raduna per iniziare a preparare il prossimo campionato sotto la guida del tecnico Fabio Grosso, ma a differenza di altre squadre non ha ancora ufficializzato nessun acquisto.

La strategia del club, che pure ha fatto della compravendita uno dei suoi segreti negli anni passati, sembra quella di voler mantenere quanto il più possibile il blocco che ha permesso di riconquistare la A.

Il simbolo di questo blocco è Domenico Berardi, che ogni anno viene accostato a qualche big per poi puntualmente rimanere legato ai neroverdi. Superati i 30 anni e con un serio infortunio al tendine d'achille alle spalle, sembra difficile che le strade del capitano e del Sassuolo possano separarsi nell'estate del 2025.

Un altro che potrebbe restare e dare una mano alle chance di permanenza in A del club della famiglia Squinzi è Amand Laurienté. Cercato da diverse realtà italiane ed europee, l'esterno rappresenta un punto fisso nello scacchiere tattico di Grosso.

Da capire anche il futuro di Pinamonti, rientrato ora dal prestito al Genoa ma che potrebbe restare e dare il suo contributo in attacco qualora i neroverdi non fossero in grado di arrivare a Simeone.