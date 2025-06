Il Sassuolo sonda Cutrone, spinto via da Morata-Como

Il Como parla sempre più spagnolo, e dato che non è lontano il via libera del Galatasaray per l'interruzione del prestito di Morata dal Milan, che girerebbe l'ex Real a titolo definitivo proprio ai lariani, Patrick Cutrone vede la propria posizione a rischio.

Il capitano e numero 10 del Como, 8 reti e 5 assist nella stagione del ritorno in Serie A, ha già patito l'arrivo a gennaio di Diao e Douvikas e quest'estate potrebbe essere costretto a muoversi in cerca di un posto da titolare, magari in una neopromossa.

Secondo quel che riporta La Gazzetta dello Sport, su di lui si registra un sondaggio da parte del Sassuolo neopromosso: i neroverdi di Fabio Grosso probabilmente non saranno in grado di trattenere Andrea Pinamonti, rientrato dopo il prestito al Genoa, e dunque avranno bisogno di una nuova punta sul mercato.