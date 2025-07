Il Torino cambia faccia: cosa serve ai granata dopo la partenza di Ricci

La società di Cairo è alle prese con una serie di partenze e cambiamenti: dove devono intervenire i granata in vista della prossima stagione.

Il clima in casa Torino, almeno per quel che riguarda il rapporto tra tifosi e il presidente Urbano Cairo, resta tutt'altro che idilliaco. In più, le cessioni e i mancati rinnovi di alcuni calciatori, non stanno favorendo l'ingresso di Marco Baroni al posto di Francesco Vanoli in panchina.

Con la partenza di Samuele Ricci, destinato al Milan, di Karol Linetty, Yann Karamoh e Eljif Elmas, sono diversi i ruoli in cui il direttore sportivo granata Davide Vagnati dovrà intervenire per consegnare al nuovo tecnico una squadra in grado di uscire dal limbo di mediocrità degli ultimi anni.

CENTROCAMPO - Il reparto dove il Torino deve andare a intervenire quanto prima sembra essere quello del centrocampo. La cessione di Ricci porta in cassaforte circa 25 milioni di euro, parte dei quali dovranno essere reinvestiti se l'obiettivo è quello di alzare il livello. Anche numericamente, Baroni necessita di almeno un paio di innesti per andare a ricoprire il buco lasciato dalla partenza da svincolato di Linetty.

EREDE DI ZAPATA - Un altro rebus per quanto riguarda il futuro del club granata è relativo all'attacco. Le condizioni fisiche di Duvan Zapata, dopo l'infortunio al crociato, restano da valutare. Davanti Che Adams è reduce da una buona prima annata italiana, mentre Sanabria ha mostrato ancora una volta i suoi limiti alternando buone prestazioni a gare da ectoplasma. Anche qui Vagnati potrebbe intervenire mettendo mano al fondo cassa per consegnare a Baroni un profilo come quello di Noslin.

ESTERNIMANCINI - Le partenze di Karamoh e Borna Sosa aprono poi la strada ad almeno un paio di colpi per quanto riguarda l'out di sinistra. E anche in questo senso a dare la direzione sui profili da individuare sarà Marco Baroni, chiamato a far finalmente uscire il Torino da limbo tra il nono e l'undicesimo posto al quale ormai i granata sembrano abbonati.