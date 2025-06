Il Torino pensa al figlio di Recoba

Il Torino pensa a Recoba. Dopo essere stata l'ultima squadra in Serie A del Chino (ex attaccante uruguaiano dell'Inter) quella granata potrebbe diventare la prima per suo figlio Jeremia, accostato pure all'Hellas Verona.

Classe 2003, è nato a Como e ha anche la cittadinanza italiana, quindi non è extracomunitario. E' sotto contratto fino al prossimo 31 dicembre con il Club Nacional di Montevideo, dove finora ha segnato 14 goal in 69 presenze in prima squadra. Dove suo padre Alvaro ha chiuso la carriera da calciatore nel 2015 e ha allenato dal 2020 al 2024.

Intanto un altro giocatore seguito dal Torino, il difensore svizzero Albian Hajdari (classe 2003 ex Juventus) del Lugano, interessa pure al Cagliari. Che riscatta il portiere Elia Caprile dal Napoli e cerca un terzino destro (con Zortea accostato alla Roma): nel mirino c'è Mazzocchi del Napoli in alternativa a Birindelli del Monza, cercato pure da Sassuolo e Lecce che pensa al centrocampista Matteo Dagasso del Pescara. Quest'ultimo piace anche al Cagliari, sulle tracce de nazionale neozelandese Liberato Cacace dell'Empoli e del georgiano Giorgi Kvernadze del Frosinone. In uscita il centrocampista franco-ivoriano Michel Adopo (classe 2000 ex Atalanta e Torino) interessa al Bournemouth.