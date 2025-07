Il Torino vuole un esterno: pressing su Ngonge

Il club granata spinge sulla volontà del calciatore, ma il Napoli vuole una cessione a titolo definitivo.

Tra i profili richiesti da Marco Baroni come nuovo allenatore del Torino c'è come priorità quello di un esterno offensivo.

Le partenze di Elmas e Karamoh hanno lasciato un buco sulla fascia che i granata vogliono andare a coprire con un profilo di livello.

Tra i nomi più in voga c'è quello di CyrilNgonge del Napoli, per il quale il Toro ha aperto i contatti con gli azzurri. Il calciatore ha espresso la sua volontà di trasferimento dopo una stagione non semplice con Antonio Conte.

Il principale ostacolo legato alla trattativa è relativo alle modalità di cessione dell'olandese: il Napoli vuole una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Torino preferirebbe una soluzione a titolo temporaneo.