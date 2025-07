Il Venezia chiede informazioni per Zuccon: contatti con l'Atalanta

Concorrenza fitta per il centrocampista di proprietà del club nerazzurro: su di lui anche Pescara e Modena.

Tra i profili più ambiti usciti dal reparto giovanile dell'Atalanta c'è Federico Zuccon, centrocampista classe 2003 che nella scorsa stagione ha giocato in prestito con la Salernitana e non è stato riscattato a causa della retrocessione del club granata in Serie C.

In corsa per Zuccon c'è il Venezia, che sta facendo i conti con una serie di partenze conseguenti alla retrocessione in Serie B maturata nello scorso campionato.

La concorrenza per il centrocampista è però piuttosto fitta: oltre agli arancioneroverdi infatti, hanno manifestato il loro interesse anche il Pescara e il Modena.