Il Venezia si salva se...: i casi e gli incastri per la 37esima giornata

Centottanta minuti alla fine della Serie A e la lotta salvezza è più ingarbugliata che mai. Restano da decidere le due squadre che accompagneranno il Monza in Serie B. Al momento è fuori dalla zona retrocessione il Venezia, ma dovrà lottare fino alla fine.

Cosa serve al Venezia per salvarsi aritmeticamente

La squadra di Di Francesco si approccia alla 37esima giornata quartultima e se la vedrà prima con il Cagliari in trasferta, per poi chiudere il campionato in casa contro la Juventus. Analizziamo tutte le combinazioni.

LA CLASSIFICA - Il Venezia arriva alle ultime due giornate di campionato con 29 punti. Alle sue spalle il Monza già retrocesso e, a pari punti a 28, Empoli e Lecce.

Cagliari 33 punti

Verona 33 punti

Parma 32 punti

Venezia 29 punti

Lecce 28 punti

Empoli 28 punti

Monza 18 punti

IL VENEZIA SI SALVA SE: LE COMBINAZIONI

- Vince a Cagliari e Lecce ed Empoli perdono contro Torino e Monza

-Così la squadra di Di Francesco arriverebbe a 32 punti. Con Empoli e Lecce che resterebbero a 28, con tre punti in palio

IL CALENDARIO DELLE ULTIME DUE GIORNATE - Di seguito il calendario delle squadre impegnate nella lotta salvezza nelle ultime due giornate di Serie A:

37esima giornata, domenica 18 maggio 2025 ore 20.45

Cagliari-Venezia

Monza-Empoli

Lecce-Torino

Verona-Como

Parma-Napoli