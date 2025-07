Il Verona si interroga: quale futuro per Montipò?

I gialloblù si interrogano sul futuro del portiere, ambito da diverse realtà di Serie A. Ma occhio alle piste estere.

Malgrado le difficoltà economiche e un passaggio di proprietà avvenuto a stagione in corso, nelle ultime due annate il Verona è clamorosamente riuscito a evitare di retrocedere, mantenendo con orgoglio la Serie A.

Il mercato degli scaligeri si è distinto, almeno nelle ultime tre sessioni, per tutta una serie di cessioni di calciatori importanti: da Ngonge a Zaccagni, passando per Kumbulla e molti altri che hanno lasciato Verona.

In questo quadro diventa di attualità la situazione legata a Lorenzo Montipò, portiere in scadenza il prossimo 30 giugno. Il ds veronese Sean Sogliano sta cercando un contatto con gli agenti del calciatore per il rinnovo, che potrebbe però voler cambiare area.

Montipò ha diversi estimatori in Serie A, tra i quali alcuni club di livello come la Roma, che potrebbe puntarci come riserva di Svilar in caso di partenza di Gollini. Sul portiere c'è anche il Torino, ma non è da escludere che si possa valutare la pista estera.