Francesco Camarda è il miglior capocannoniere di tutti i tempi del settore giovanile del Milan, che lo ha cresciuto dall’età di 7 anni. E che lo scorso novembre, entrando contro la Fiorentina, a 15 anni e 260 giorni ha riscritto la storia del calcio italiano, diventando il più giovane esordiente di sempre della Serie A. L’attaccante della Primavera rossonera e dell’Under 17 azzurra ha compiuto a marzo 16 anni e potrebbe quindi ora già firmare il suo primo contratto da professionista. L’accordo che lo lega al club rossonero, di cui Camarda è tifoso sin da bambino, è infatti in scadenza alla fine di questa stagione.

Ascolta "Milan, Ibrahimovic entra in tackle nella trattativa per Camarda: ecco cosa filtra sul rinnovo" su Spreaker.

IBRAHIMOVIC A GAMBA TESA - Nella trattativa tra l’entourage di Camarda e il Milan qualcosa è cambiato quando è sceso in campo Ibrahimovic: il consigliere di Red Bird ha ritenuto eccessiva la richiesta d’ingaggio formulata dall’agente Riso con il quale ora il rapporto si è raffreddato. Zlatan ha voluto rivedere le condizioni della prima bozza di accordo convinto che per Francesco serva un percorso diverso anche dal punto di vista economico per crescere.

COSA FILTRA- Nonostante le difficoltà incontrate nel percosso, da Casa Milan filtra ottimismo sul buon esito della trattativa. Le parti dovrebbero incontrarsi a metà strada, accontentando la volontà di Camarda che è quella di firmare il suo primo contratto da professionista nel mese di luglio.