Immobile può tornare in Italia: Fiorentina o Milan

La Fiorentina sfida il Bologna per Edin Dzeko. I viola sono alla ricerca di un vice Moise Kean sul mercato e provano a riportare in Italia un grande bomber di scorta. La pista alternativa al 39enne centravanti serbo ex Inter e Roma (svincolatosi a parametro zero dal Fenerbahce allenato dal tecnico portoghese José Mourinho) porta a un altro attaccante che gioca in Turchia.

IMMOBILE - Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta pensando a Ciro Immobile. Contattato pure dal Milan, che nei giorni scorsi ha ricevuto in sede il suo agente Sommella. Immobile è sotto contratto fino a giugno 2026 col Besiktas, dov'è arrivato l'anno scorso a parametro zero dalla Lazio. Nella sua prima stagione in Turchia l'italiano classe 1990 ha segnato 19 goal in 41 presenze.

LE ALTERNATIVE - Gli altri nomi per il mercato in attacco della Fiorentina sono il greco Fotis Ioannidis del Panathinaikos e Cristian Shpendi del Cesena.