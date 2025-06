Immobile vuole il Bologna: la deadline per evitare un ritorno in Turchia

Sfumato Edin Dzeko, che era il sogno di calciomercato di inizio giugno e finito alla Fiorentina, il Bologna è tornato sul mercato alla ricerca di un centravanti di esperienza che possa aiutare Vincenzo Italiano nella gestione del doppio impegno campionato-Europa League con l'obiettivo chiaro di provare a confermarsi in Italia e sognare in grande in Europa. Ciro Immobile è diventato da subito l'alternativa più credibile, ma il tempo in questa operazione con il Besiktas inizia a scorrere velocemente.

IMMOBILE VUOLE BOLOGNA - L'attaccante ex-Lazio da tempo ritiene conclusa la sua avventura in Turchia e vuole tornare in Italia riavvicinandosi ai suoi affetti. Sebbene si sia parlato per lui anche di Milan e Atalanta, Il Bologna è oggi una priorità e Immobile ha già trovato un principio di accordo con il club emiliano a condizioni favorevoli per sé e per il club. Contratto di un anno con opzione a 2 milioni di euro a stagione.

IL BESIKTAS VA CONVINTO - Ad oggi c'è ancora un po' di distanza con il Besiktas sia fra club che con lo stesso Immobile e in quest'ottica dovrà essere abile l'agente Alessandro Moggi per trovare in fretta una quadra. Immobile ha ancora un anno di contratto a 6 milioni a stagione e considerando la sostanziale riduzione dell'approdo a Bologna chiede una buonuscita ai bianconeri che invece, dal canto loro, non hanno ancora accettato neanche che l'operazione col club emiliano sia completamente a costo zero.

LA DEADLINE - Il tempo, come detto, scorre veloce e i prossimi tre giorni saranno fondamentali. Immobile ha una priorità: vorrebbe evitare di dover tornare in Turchia e rispondere alla convocazione per il ritiro estivo del club che inizierà ufficialmente il 1° luglio. Non presentarsi vorrebbe dire rottura, ma comprometterebbe ogni trattativa. Chiudere l'addio in direzione Bologna prima di quella data sarà quindi fondamentale.

